FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bone Therapeutics operating loss at end September narrows to 8.76 mln euros
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
Delhi declares emergency as toxic smog thickens by the hour
Top news
Delhi declares emergency as toxic smog thickens by the hour
Lebanon believes Saudi holds Hariri, demands his return
Exclusive
Middle East
Lebanon believes Saudi holds Hariri, demands his return
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
November 9, 2017 / 7:26 AM / in a day

BRIEF-Bone Therapeutics operating loss at end September narrows to 8.76 mln euros

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 9 (Reuters) - BONE THERAPEUTICS:

* ‍ALL PATIENTS MET PRIMARY ENDPOINT IN ALLOB PHASE I/IIA DELAYED-UNION STUDY INTERIM ANALYSIS, LEADING TO EARLY CONCLUSION OF STUDY​

* ‍STRONG INTERIM RESULTS FOR ALLOB PHASE IIA SPINAL FUSION TRIAL​

* ‍NET CASH AT END OF SEPTEMBER 2017 AMOUNTED TO EUR 9.11 MILLION.​

* END-SEPT OPERATING LOSS AT EUR 8.76 MILLION VERSUS EUR 8.87 MILLION YEAR AGO

* ‍COMPANY PLANS TO INITIATE PHASE IIB TRIAL WITH ALLOB FOR DELAYED-UNION FRACTURES IN H2 OF 2018​

* TO COMPLETE RECRUITMENT OF PATIENTS INTO ALLOB PHASE IIA STUDY IN SPINAL FUSION AT END OF 2017 OR EARLY 2018​

* ‍PIVOTAL PHASE III STUDY IN OSTEONECROSIS FOR PREOB INTERIM ANALYSIS EXPECTED IN H2 OF 2018​

* ‍CASH BURN FOR FULL YEAR 2017 IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY EUR 13-14 MILLION​

* ‍PROVIDES GUIDANCE THAT IT HAS SUFFICIENT CASH TO CARRY OUT ITS STRATEGIC OBJECTIVES INTO Q2 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.