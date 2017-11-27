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BRIEF-Bookrunner says Pentagon Lock, Apax to sell about 51.2 mln shares in Sophos Group
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#Technology, Media and Telecommunications
November 27, 2017 / 5:35 PM / a day ago

BRIEF-Bookrunner says Pentagon Lock, Apax to sell about 51.2 mln shares in Sophos Group

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Bookrunner:

* BLOCK TRADE - SOPHOS GROUP: ‍​BOOKRUNNER SAYS PENTAGON LOCK S.À R.L, APAX GLOBAL ALPHA ANNOUNCE INTENTION TO SELL ABOUT 51,2 MILLION ORDINARY SHARES IN CO​

* BLOCK TRADE - SOPHOS GROUP PLC: BOOKRUNNER SAYS ‍PLACING SHARES REPRESENT APPROXIMATELY 11 PER CENT OF COMPANY‘S ISSUED ORDINARY SHARE CAPITAL

* BLOCK TRADE - SOPHOS GROUP: ‍​BOOKRUNNER SAYS ‍PLACING SHARES ARE BEING OFFERED BY WAY OF AN ACCELERATED BOOKBUILD, WHICH WILL BE LAUNCHED IMMEDIATELY​

* BLOCK TRADE - SOPHOS GROUP PLC: ‍UBS LIMITED IS ACTING AS SOLE BOOKRUNNER IN CONNECTION WITH PLACING​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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