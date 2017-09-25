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BRIEF-Bookrunner to place about 93 mln shares in Just Group ABB
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September 25, 2017 / 3:43 PM / 23 days ago

BRIEF-Bookrunner to place about 93 mln shares in Just Group ABB

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 25 (Reuters) - Bookrunner:

* BLOCK TRADE - JUST GROUP : BOOKRUNNER TO SELL C.93 MILLION SHARES IN JUST GROUP, WHICH REPRESENTS APPROXIMATELY 10% OF COMPANY‘S ISSUED SHARE CAPITAL

* BLOCK TRADE - JUST GROUP : BOOKRUNNER SAYS PLACING SHARES ARE BEING OFFERED BY WAY OF ABB, TO BE LAUNCHED IMMEDIATELY FOLLOWING THIS ANNOUNCEMENT

* BLOCK TRADE - JUST GROUP : BOOKRUNNER SAYS BARCLAYS BANK AND NUMIS SECURITIES ACTING AS JOINT BOOKRUNNERS IN CONNECTION WITH PLACING Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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