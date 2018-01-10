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BRIEF-Borqs Technologies Signs LoI To Acquire Electric Vehicle Control Co
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#Regulatory News
January 10, 2018 / 2:09 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Borqs Technologies Signs LoI To Acquire Electric Vehicle Control Co

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Borqs Technologies Inc:

* BORQS TECHNOLOGIES SIGNS LETTER OF INTENT TO ACQUIRE ELECTRIC VEHICLE CONTROL COMPANY

* BORQS TECHNOLOGIES INC - CONSIDERATION PROPOSED TO BE PAID BY BORQS FOR 60% OF KADI INVOLVES $15 MILLION IN CASH AND SHARES DISTRIBUTED OVER THREE YEARS

* BORQS TECHNOLOGIES - ‍ ANNOUNCES SIGNING OF A LETTER OF INTENT TO ACQUIRE 60% OF SHANGHAI KADI MACHINERY TECHNOLOGY CO​

* BORQS TECHNOLOGIES SIGNS LETTER OF INTENT TO ACQUIRE ELECTRIC VEHICLE CONTROL COMPANY

* BORQS TECHNOLOGIES INC - ‍BORQS IS CONTEMPLATING A PUBLIC OFFERING OF SHARES IN COMING MONTHS TO SUPPORT CASH INVESTMENT NEEDS FOR KADI ACQUISITION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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