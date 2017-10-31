BRIEF-BP reports Q3 underlying replacement cost profit of $1.87 bln

Oct 31 (Reuters) - BP Plc
* Q3 UNDERLYING REPLACEMENT COST PROFIT PER SHARE OF 9.44 CENTS
* Q3 TOTAL REVENUES AND OTHER INCOME OF $60,808 MILLION VERSUS $48,043 MILLION LAST YEAR
* Q3 REPLACEMENT COST PROFIT OF $1,379 MILLION VERSUS. PROFIT OF $1,661 MILLION IN Q3 2016
* Q3 UNDERLYING REPLACEMENT COST PROFIT OF $1,865 MILLION VERSUS. PROFIT OF $933 MILLION IN Q3 2016
* QTRLY UPSTREAM UNDERLYING REPLACEMENT COST PROFIT BEFORE INTEREST AND TAX $1,562 MILLION VERSUS LOSS OF $224 MILLION
* Q3 UNDERLYING REPLACEMENT COST PROFIT ESTIMATE OF $1.58 BILLION - COMPANY COMPILED ESTIMATES
* QTRLY DOWNSTREAM UNDERLYING REPLACEMENT COST (RC) PROFIT BEFORE INTEREST AND TAX $ 2,338 MILLION VERSUS $1,431 MILLION
* PRODUCTION FOR QUARTER WAS 2,462MBOE/D, 16.3% HIGHER THAN Q3 OF 2016
* UNDERLYING PRODUCTION* FOR QUARTER INCREASED BY 10.9%, DUE TO RAMP-UP OF MAJOR PROJECTS
* NET DEBT AT 30 SEPTEMBER 2017 WAS $39.8 BILLION, COMPARED WITH $32.4 BILLION A YEAR AGO
* SEES Q4 REPORTED PRODUCTION TO BE HIGHER THAN Q3 ON CONTINUED RAMP-UP OF MAJOR PROJECTS, RECOVERY FROM SEASONAL TURNAROUND, MAINTENANCE ACTIVITIES
* IN Q4, EXPECT A HIGHER LEVEL OF TURNAROUND ACTIVITY IN DOWNSTREAM
* ANNOUNCED A QUARTERLY DIVIDEND OF 10.00 CENTS PER ORDINARY SHARE ($0.600 PER ADS), WHICH IS EXPECTED TO BE PAID ON 21 DECEMBER 2017
* SAYS IN DOWNSTREAM INDUSTRY REFINING MARGINS, EXPECT A NORMAL SEASONAL DECLINE IN Q4 COMPARED WITH Q3
* ORGANIC CAPITAL EXPENDITURE FOR THE THIRD QUARTER WAS $4.0 BILLION, COMPARED WITH $3.5 BILLION LAST YEAR
* INORGANIC CAPITAL EXPENDITURE FOR THE THIRD QUARTER WAS $0.5 BILLION, COMPARED WITH $0.05 BILLION LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: