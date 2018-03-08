FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Financials
March 8, 2018 / 6:29 AM / 2 days ago

BRIEF-Bravo Brio Restaurant Group to be acquired by Spice Private Equity

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Bravo Brio Restaurant Group Inc :

* BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP TO BE ACQUIRED BY SPICE PRIVATE EQUITY, AN AFFILIATE OF GP INVESTMENTS

* DEAL FOR ‍TOTAL ENTERPRISE VALUE OF APPROXIMATELY $100 MILLION​

* ‍TRANSACTION PROCEEDS WILL BE FUNDED BY SPICE, ALONG WITH CERTAIN THIRD PARTY FINANCING SOURCES​

* SAYS ‍UNDER TERMS OF MERGER AGREEMENT, BBRG’S SHAREHOLDERS WILL RECEIVE $4.05 PER SHARE IN CASH​

* BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP - CO, GP INVESTMENTS, AND SPICE PRIVATE EQUITY ANNOUNCED AGREEMENT UNDER WHICH AN AFFILIATE OF SPICE WILL ACQUIRE COMPANY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.