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BRIEF-Brazilian carrier Oi files amended restructuring proposal in bankruptcy court - filing
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#Technology, Media and Telecommunications
November 28, 2017 / 9:45 AM / 2 days ago

BRIEF-Brazilian carrier Oi files amended restructuring proposal in bankruptcy court - filing

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) -

* BRAZILIAN TELECOM GRUPO OI SAYS ANATEL DETERMINED COMPANY CANNOT SIGN ANY CONTRACTS SUPPORTING RECOVERY PLAN -FILING

* BRAZILIAN TELECOM GRUPO OI SAYS CADE SUPERINTENDENCY MAY SEND REPRESENTATIVE TO ATTEND OI BOARD MEETINGS

* BRAZILIAN TELECOM GRUPO OI SAYS FAILURE TO COMPLY WITH ANATEL RULINGS WILL RESULT IN SANCTIONS OF OI, BOARD MEMBERS, DIRECTORS

* BRAZILIAN CARRIER OI FILES AMENDED RESTRUCTURING PROPOSAL IN BANKRUPTCY COURT Further company coverage: (Reporting By Jake Spring)

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