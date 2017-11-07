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BRIEF-BRI-CHEM AGREES WITH CIBC TO INCREASE ABL FACILITY TO $35 MILLION
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#Regulatory News
November 7, 2017 / 5:13 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-BRI-CHEM AGREES WITH CIBC TO INCREASE ABL FACILITY TO $35 MILLION

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 7 (Reuters) - Bri-Chem Corp:

* BRI-CHEM CLOSES EXTENSION AND INCREASE OF ITS SENIOR BANKING FACILITY AND REFINANCING OF ITS SUBORDINATED DEBT

* BRI-CHEM - ‍REACHED AGREEMENT WITH CIBC TO INCREASE ABL FACILITY FROM $25 MILLION TO $35 MILLION, EXTEND TERM OF FACILITY FOR PERIOD OF 3 YEARS TO NOV 2020​

* BRI-CHEM - ‍IN ADDITION, CO HAS ALSO AGREED TO REFINANCE ITS CURRENT SUBORDINATE DEBT LOAN WITH A NEW FIVE YEAR TERM LOAN WITH GREYPOINT CAPITAL INC​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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