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December 19, 2017 / 9:18 PM / in a day

BRIEF-Bridgeline Digital Q4 Revenue Rose 13.7 Pct To $4.2 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Bridgeline Digital Inc:

* BRIDGELINE DIGITAL ANNOUNCES 13.7% INCREASE IN REVENUE FOR FOURTH QUARTER OF FISCAL 2017

* Q4 REVENUE ROSE 13.7 PERCENT TO $4.2 MILLION

* - FOR FISCAL 2018, COMPANY EXPECTS REVENUE TO BE HIGHER THAN $16.3 MILLION THAT WAS REPORTED FOR FISCAL 2017

* - MANAGEMENT EXPECTS TO GENERATE POSITIVE ADJUSTED EBITDA FOR FULL YEAR FISCAL 2018

* QTRLY NET LOSS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO COMMON SHAREHOLDERS $0.10

* QTRLY NON-GAAP ADJUSTED NET LOSS PER DILUTED SHARE $0.02 Source text for Eikon: Further company coverage:

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