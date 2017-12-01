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BRIEF-Bright Horizons Family Solutions - Co's Units,Others, Entered Amendment To Credit Agreement
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December 1, 2017 / 9:50 PM / a day ago

BRIEF-Bright Horizons Family Solutions - Co's Units,Others, Entered Amendment To Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Bright Horizons Family Solutions Inc :

* BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS-ON NOV 30, CO‘S UNITS,OTHERS, ENTERED AMENDMENT TO CREDIT AGREEMENT WHICH AMENDED AGREEMENT DATED AS OF JAN 30, 2013​

* BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC - ‍ MATURITY DATE OF TERM LOAN FACILITY AND REVOLVING CREDIT FACILITY UNCHANGED - SEC FILING

* BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS-PURSUANT TO AMENDMENT, BORROWER REDUCED APPLICABLE RATES PER ANNUM FOR TERM LOAN FACILITY, REVOLVING CREDIT FACILITY​ Source text (bit.ly/2Ap09on) Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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