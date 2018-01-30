BRIEF-Brinker International Reports Q2 GAAP EPS Of $0.54

Jan 30 (Reuters) - Brinker International Inc:
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.71 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 REVENUE $766.4 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $775.3 MILLION
* BRINKER INTERNATIONAL-QTRLY CHILI‘S COMPANY-OWNED COMPARABLE RESTAURANT SALES DECREASED 1.5 PERCENT COMPARED TO Q2 OF FISCAL 2017
* MAGGIANO‘S COMPARABLE RESTAURANT SALES INCREASED 1.8 PERCENT IN Q2 OF FISCAL 2018 COMPARED TO Q2 OF FISCAL 2017
* BRINKER INTERNATIONAL- ADJUSTED EPS, EXCLUDING SPECIAL ITEMS FOR FY 2018 WILL BE IN RANGE OF $3.42 TO $3.52 INCLUDING EFFECTIVE RATE IMPACT OF TAX ACT
* QTRLY TOTAL REVENUES $766.4 MILLION VERSUS $771.0 MILLION
* Q2 REVENUE VIEW $774.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: