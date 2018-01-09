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#Consumer Goods and Retail
January 9, 2018 / 3:52 PM / 2 days ago

BRIEF-British Automotive Holding Presents Dividend Policy

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA:

* UNDER DIVIDEND POLICY PLANS TO SPEND AROUND 80% OF NET PROFIT ON DIVIDEND PAYMENTS

* MANAGEMENT PLANS REGULAR DIVIDEND ADVANCE PAYMENTS

* FY 2017 DIVIDEND TO BE PAID IN TWO INSTALLMENTS

* FIRST FY 2017 DIVIDEND INSTALLMENT MIGHT BE PAID IN MAY 2018, SECOND ONE IN AUGUST, 2018

* FY 2018 DIVIDEND ADVANCE PAYMENTS ARE PLANNED FOR DECEMBER, 2018 AND MARCH, 2019

* ASSUMES THAT IN NEXT FISCAL YEARS FIRST DIVIDEND INSTALLMENTS TO BE PAID IN JUNE

* ASSUMES THAT IN NEXT FISCAL YEARS SECOND DIVIDEND INSTALLMENTS TO BE PAID IN DECEMBER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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