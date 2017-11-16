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November 16, 2017 / 7:23 AM / Updated a day ago

BRIEF-British lender Close Brothers' Q1 boosted by banking unit, market maker

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 16 (Reuters) - Close Brothers Group Plc

* QTRLY ‍LOAN BOOK INCREASED 1.4% IN PERIOD TO £7.0 BILLION (31 JULY 2017: £6.9 BILLION)​

* CLOSE BROTHERS GROUP PLC - ‍HAS MADE A GOOD START TO YEAR WITH CONTINUED STRONG PROFITABILITY ACROSS ALL THREE DIVISIONS​

* CLOSE BROTHERS GROUP PLC - ‍WINTERFLOOD BENEFITED IN Q1 FROM CONTINUED RETAIL INVESTOR TRADING ACTIVITY​

* CLOSE BROTHERS GROUP PLC - ‍REMAIN WELL POSITIONED FOR REMAINDER OF FINANCIAL YEAR​

* SAYS ‍BOTH NET INTEREST MARGIN, BAD DEBT RATIO REMAINED IN LINE WITH LAST FINANCIAL YEAR

* QTRLY ‍MANAGED ASSETS INCREASING 6.5% TO £9.5 BILLION (31 JULY 2017: £8.9 BILLION)​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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