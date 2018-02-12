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February 12, 2018 / 9:20 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Brixmor Property Group Reports Q4 Earnings Per Share ‍$0.23​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Brixmor Property Group Inc:

* BRIXMOR PROPERTY GROUP REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* BRIXMOR PROPERTY GROUP INC - QTRLY EARNINGS PER SHARE ‍$0.23​

* BRIXMOR PROPERTY GROUP INC - QTRLY ‍NAREIT FFO WAS $157.7 MILLION, OR $0.52 PER DILUTED SHARE​

* BRIXMOR PROPERTY GROUP INC - ‍SAME PROPERTY NOI FOR THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2017 INCREASED 3.6% FROM COMPARABLE 2016 PERIOD​

* BRIXMOR PROPERTY GROUP INC - ‍AFFIRMING ITS PREVIOUSLY PROVIDED NAREIT FFO PER DILUTED SHARE AND SAME PROPERTY NOI GROWTH EXPECTATIONS FOR 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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