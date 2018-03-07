FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 7, 2018 / 12:08 PM / in a day

BRIEF-Broadcom Says It Will Maintain Qualcomm's 5G R&D Resources

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - Broadcom Ltd:

* REGARDING ITS OFFER TO BUY QUALCOMM, WILL MAINTAIN RESEARCH AND DEVELOPMENT RESOURCES QUALCOMM DEVOTES TO 5G

* PLEDGING TO CREATE A NEW $1.5 BILLION FUND TO TRAIN AND EDUCATE ENGINEERS IN U.S.

* WILL ALSO FOCUS RESEARCH AND DEVELOPMENT SPEND TO QUALCOMM’S 5G TECHNOLOGIES THAT ARE “ESSENTIAL TO THE U.S.”

* SAYS “THERE IS NO TRUTH TO QUALCOMM’S ARGUMENT THAT ITS ANTICOMPETITIVE LICENSING PRACTICES ARE NEEDED TO FUND A ROBUST RESEARCH AND DEVELOPMENT EFFORT” Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.