BRIEF-Brookdale Names Lucinda Baier As Chief Executive Officer

Feb 22 (Reuters) - Brookdale Senior Living Inc:
* BROOKDALE CONCLUDES STRATEGIC REVIEW AND ANNOUNCES LEADERSHIP CHANGES
* BROOKDALE SENIOR LIVING INC - APPOINTED CHIEF FINANCIAL OFFICER LUCINDA M. BAIER AS PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER
* BROOKDALE SENIOR LIVING INC - ELECTED LEE S. WIELANSKY AS NON-EXECUTIVE CHAIRMAN TO SUCCEED EXECUTIVE CHAIRMAN DANIEL A. DECKER
* BROOKDALE SENIOR LIVING - REJECTED CONDITIONAL INDICATION OF INTEREST TO BUY CO FOR $9/SHARE IN CASH DURING STRATEGIC REVIEW
* BROOKDALE SENIOR LIVING - T. ANDREW SMITH WILL STEP DOWN FROM HIS ROLE AS PRESIDENT AND CEO
* BROOKDALE SENIOR LIVING - BRYAN RICHARDSON, EVP AND CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, WILL LEAVE CO
* BROOKDALE SENIOR LIVING INC - BAIER WILL CONTINUE TO SERVE AS CO‘S PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER WHILE CO CONDUCTS SEARCH FOR REPLACEMENT
* BROOKDALE SENIOR LIVING - CO DOES NOT CURRENTLY INTEND TO REPLACE RICHARDSON‘S POSITION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)