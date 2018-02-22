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February 22, 2018 / 11:09 AM / a day ago

BRIEF-Brookdale Names Lucinda Baier As Chief Executive Officer

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Brookdale Senior Living Inc:

* BROOKDALE CONCLUDES STRATEGIC REVIEW AND ANNOUNCES LEADERSHIP CHANGES

* BROOKDALE SENIOR LIVING INC - APPOINTED CHIEF FINANCIAL OFFICER LUCINDA M. BAIER AS PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

* BROOKDALE SENIOR LIVING INC - ELECTED LEE S. WIELANSKY AS NON-EXECUTIVE CHAIRMAN TO SUCCEED EXECUTIVE CHAIRMAN DANIEL A. DECKER

* BROOKDALE SENIOR LIVING - REJECTED CONDITIONAL INDICATION OF INTEREST TO BUY CO FOR $9/SHARE IN CASH DURING STRATEGIC REVIEW

* BROOKDALE SENIOR LIVING - T. ANDREW SMITH WILL STEP DOWN FROM HIS ROLE AS PRESIDENT AND CEO

* BROOKDALE SENIOR LIVING - BRYAN RICHARDSON, EVP AND CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER, WILL LEAVE CO

* BROOKDALE SENIOR LIVING INC - BAIER WILL CONTINUE TO SERVE AS CO‘S PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER WHILE CO CONDUCTS SEARCH FOR REPLACEMENT

* BROOKDALE SENIOR LIVING - CO DOES NOT CURRENTLY INTEND TO REPLACE RICHARDSON‘S POSITION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)

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