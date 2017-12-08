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BRIEF-Brookfield Real Estate Services Announces Acquisition Of Franchise Agreements
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December 8, 2017 / 12:09 PM / a day ago

BRIEF-Brookfield Real Estate Services Announces Acquisition Of Franchise Agreements

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 8 (Reuters) - Brookfield Real Estate Services Inc :

* BROOKFIELD REAL ESTATE SERVICES INC. ANNOUNCES ACQUISITION OF FRANCHISE AGREEMENTS

* BROOKFIELD REAL ESTATE SERVICES - TO ACQUIRE FRANCHISE AGREEMENTS REPRESENTING 38 REAL ESTATE OPERATIONS, 563 REALTORS FOR ABOUT $8.8 MILLION

* BROOKFIELD REAL ESTATE SERVICES INC - APPROVED ACQUISITION OF CERTAIN FRANCHISE AGREEMENTS FROM BROOKFIELD REAL ESTATE SERVICES MANAGER LTD

* BROOKFIELD REAL ESTATE SERVICES - FRANCHISE AGREEMENTS ESTIMATED TO GENERATE ANNUAL ROYALTY STREAM OF $1.2 MILLION & WILL BE EFFECTIVE JAN 1, 2018

* BROOKFIELD REAL ESTATE-PAYMENT DUE JAN 1 OF ABOUT $7.0 MILLION, PLUS APPLICABLE HST, TO BE FUNDED THROUGH CASH ON HAND & DRAW DOWN ON CO‘S DEBT FACILITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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