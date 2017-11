Nov 15 (Reuters) - B+S BANKSYSTEME AG

* Q1 SALES OF EUR 2.46 MILLION VERSUS EUR 1.59 MILLION YEAR AGO

* Q1 EBT AMOUNTED TO EUR 597,000 VERSUS LOSS EUR 206,000 YEAR AGO

* Q1 EBIT OF EUR 637,000 (Q1 2016/17: EUR -155,000)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)