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February 15, 2018 / 11:15 AM / 2 days ago

BRIEF-Butterfield To Acquire Deutsche Bank'S Banking And Custody Business in Cayman Islands

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 15 (Reuters) - Bank Of N.T. Butterfield & Son Ltd :

* BUTTERFIELD TO ACQUIRE DEUTSCHE BANK’S BANKING AND CUSTODY BUSINESS IN THE CAYMAN ISLANDS AND CHANNEL ISLANDS

* BANK OF N.T. BUTTERFIELD & SON LTD - TERMS OF AGREEMENT WERE NOT DISCLOSED.

* BANK OF N.T. BUTTERFIELD & SON - TO BUY DEUTSCHE BANK‘S BANKING AND CUSTODY BUSINESS IN CAYMAN ISLANDS, JERSEY AND GUERNSEY

* BANK OF N.T. BUTTERFIELD & SON - INTENDS TO OFFER POSITIONS TO MAJORITY OF DEUTSCHE BANK EMPLOYEES AVAILABLE TO TRANSFER WITH ACQUIRED BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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