BRIEF-BWX Technologies Reports Q4 Non-GAAP Earnings Per Share $0.47

Feb 27 (Reuters) - Bwx Technologies Inc:
* BWX TECHNOLOGIES ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS AS IT LOOKS TO ANOTHER YEAR OF GROWTH IN 2018
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.47
* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $2.45 TO $2.55 EXCLUDING ITEMS
* ANNOUNCES 45% QUARTERLY DIVIDEND INCREASE TO $0.16 PER SHARE
* EXPECTS AN INCREASE IN CAPITAL EXPENDITURES TO APPROXIMATELY $250 MILLION IN 2018
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.46, REVENUE VIEW $445.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.26, REVENUE VIEW $1.84 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: