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February 27, 2018 / 10:07 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-BWX Technologies Reports Q4 Non-GAAP Earnings Per Share $0.47

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Bwx Technologies Inc:

* BWX TECHNOLOGIES ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS AS IT LOOKS TO ANOTHER YEAR OF GROWTH IN 2018

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.47

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.16

* Q4 REVENUE ROSE 6.5 PERCENT TO $430 MILLION

* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $2.45 TO $2.55 EXCLUDING ITEMS

* SEES FY 2018 REVENUE $1.75 BILLION TO $1.85 BILLION

* ANNOUNCES 45% QUARTERLY DIVIDEND INCREASE TO $0.16 PER SHARE

* INITIATES 2018 GUIDANCE

* EXPECTS AN INCREASE IN CAPITAL EXPENDITURES TO APPROXIMATELY $250 MILLION IN 2018

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.46, REVENUE VIEW $445.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.26, REVENUE VIEW $1.84 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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