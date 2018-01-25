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January 25, 2018 / 10:29 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Byline Bancorp Q4 Loss Per Share $0.03

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Byline Bancorp Inc:

* BYLINE BANCORP, INC. REPORTS FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.24 EXCLUDING ITEMS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.03

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.23 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍NET INTEREST INCOME FOR Q4 OF 2017 WAS $32.2 MILLION, AN INCREASE OF $739,000 FROM $31.4 MILLION FOR Q3 OF 2017​

* ‍Q4 2017 FINANCIAL RESULTS INCLUDE $7.2 MILLION, OR $0.24 PER DILUTED SHARE, IN EXPENSE AS A RESULT OF TAX REFORM Source text for Eikon: Further company coverage:

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