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BRIEF-‍C-Quadrat Investment says Austrian FMA Clears Majority Takeover​
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December 21, 2017 / 9:57 PM / 5 days ago

BRIEF-‍C-Quadrat Investment says Austrian FMA Clears Majority Takeover​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - C-Quadrat Investment Ag:

* ‍C-QUADRAT INVESTMENT AG / AUSTRIAN FMA CLEARS MAJORITY TAKEOVER​

* CONCLUSION OF SHARE PURCHASE AGREEMENTS FOR ACQUISITION OF CO‘S SHARES BETWEEN CO‘S CORE SHAREHOLDERS AND HNA GROUP ASSET MANAGEMENT

* ‍INFORMED BY HNA THAT AUSTRIAN FMA HAD NO OBJECTIONS TO CHANGE IN SHAREHOLDINGS AND THUS AGAINST MAJORITY TAKEOVER OF C-QUADRAT BY HNA​

* ‍FOLLOWING NECESSARY REGULATORY RELEASES HNA WILL HOLD APPROXIMATELY 74.8% IN CUBIC AND CUBIC WILL HOLD MORE THAN 98% IN C-QUADRAT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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