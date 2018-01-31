BRIEF-Cadence Q4 Loss Per Share $0.05

Jan 31 (Reuters) - Cadence Design Systems Inc:
* CADENCE REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 REVENUE $502 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $496.1 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.39 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.34, REVENUE VIEW $492.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CADENCE DESIGN SYSTEMS - NET INCOME PER DILUTED SHARE USING NON-GAAP MEASURE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $0.36 TO $0.38 FOR Q1 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: