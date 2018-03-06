FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 6, 2018 / 1:06 PM / a day ago

BRIEF-Caladrius Biosciences Acquires Exclusive Worldwide Rights To Data Set, Regulatory Filings For CD34+ Cell Therapy Program

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Caladrius Biosciences Inc:

* CALADRIUS BIOSCIENCES ACQUIRES AN EXCLUSIVE LICENSE TO A LATE STAGE CD34+ CELL THERAPY PROGRAM FOR THE TREATMENT OF REFRACTORY ANGINA

* CALADRIUS BIOSCIENCES INC - UNDER DEAL TERMS , ACQUIRED EXCLUSIVE WORLDWIDE RIGHTS TO DATA SET, REGULATORY FILINGS FOR CD34+ CELL THERAPY PROGRAM

* CALADRIUS BIOSCIENCES INC - IN EXCHANGE, SHIRE WILL RECEIVE UNDISCLOSED UP-FRONT CONSIDERATION, MILESTONES AND A ROYALTY ON PRODUCT SALES

* CALADRIUS BIOSCIENCES INC - ACQUIRED FROM SHIRE PLC AN EXCLUSIVE WORLDWIDE LICENSE TO DATA FROM A LATE STAGE CD34+ CELL THERAPY PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.