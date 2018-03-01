FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
March 1, 2018 / 11:15 AM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Calfrac Announces Q4 Earnings Per Share C$0.26 Including Items

Reuters Staff

2 Min Read

March 1 (Reuters) - Calfrac Well Services Ltd:

* QTRLY OPERATING EARNINGS PER SHARE $0.31

* Q4 REVENUE VIEW C$431.7 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CALFRAC WELL SERVICES - ISSUES RELATING TO SAND LOGISTICS HAVE NOT IMPACTED CO’S CANADIAN OPERATIONS TO DATE IN Q1

* CALFRAC WELL SERVICES - U.S. OPERATIONS NEARLY FULLY REACTIVATED & CO EXPECTS TO HAVE 16 FLEETS DEPLOYED BY Q2-END

* ‍SAND SUPPLY AND DELIVERY ISSUES“HAVE BEEN MORE CHALLENGING” IN UNITED STATES DURING Q1​

* CALFRAC WELL SERVICES - EXPECTS FINANCIAL PERFORMANCE IN RUSSIA DURING 2018 WILL BE RELATIVELY CONSISTENT WITH 2017

* ‍DOES NOT EXPECT SAND SUPPLY AND DELIVERY ISSUES IN U.S. TO BE FULLY RESOLVED UNTIL Q2​

* CALFRAC WELL SERVICES - DUE TO REDUCED ACTIVITY LEVELS, CO HAS CEASED ALL OPERATIONS IN MEXICO

* CALFRAC WELL SERVICES - REDEPLOYED IDLE ASSETS FROM MEXICO TO OPERATIONS IN THE U.S. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.