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March 8, 2018 / 9:21 PM / Updated a day ago

BRIEF-Calithera Biosciences Qtrly Net Loss From Operations $11.0 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Calithera Biosciences Inc:

* CALITHERA BIOSCIENCES REPORTS FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS AND RECENT HIGHLIGHTS

* CALITHERA BIOSCIENCES INC QTRLY NET LOSS FROM OPERATIONS $11.0 MILLION

* CALITHERA BIOSCIENCES - EXPECTS CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS WILL BE BETWEEN $105 AND $115 MILLION AT END OF 2018

* CALITHERA - EXPECTS CASH, CASH EQUIVALENTS & INVESTMENTS WILL BE SUFFICIENT TO MEET CURRENT OPERATING PLAN THROUGH 2020, EXCLUSIVE OF SOME ITEMS Source text for Eikon: Further company coverage:

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