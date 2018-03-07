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March 7, 2018 / 11:18 AM / a day ago

BRIEF-Canadian National Railway Interim President, CEO JJ Ruest Said Company Will Quickly Improve Movement Of Western Canadian Grain

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - Canadian National Railway Co:

* CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO - INTERIM PRESIDENT, CEO JJ RUEST SAID COMPANY WILL QUICKLY IMPROVE MOVEMENT OF WESTERN CANADIAN GRAIN

* CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO - INTERIM PRESIDENT, CEO JJ RUEST SAID CO IS DIRECTING ADDITIONAL PEOPLE, EQUIPMENT TO CLEAR BACKLOGS ACROSS ITS NETWORK

* CANADIAN NATIONAL RAILWAY - INVESTING OVER $250 MILLION THIS YEAR TO BUILD NEW TRACK AND YARD CAPACITY IN WESTERN CANADA Source text for Eikon: Further company coverage:

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