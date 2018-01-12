FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Canadian Solar Sees FY17 Revenue $3.33 Bln-$3.37 Bln
Sections
Featured
U.S. ultimatum on nuclear deal, new sanctions draw Iran threat
WORLD
U.S. ultimatum on nuclear deal, new sanctions draw Iran threat
India ruin South Africa's progress with run outs as Amla falls
SPORTS
India ruin South Africa's progress with run outs as Amla falls
India this week
EDITOR'S PICKS
India this week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 12, 2018 / 12:12 PM / in a day

BRIEF-Canadian Solar Sees FY17 Revenue $3.33 Bln-$3.37 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - Canadian Solar Inc:

* CANADIAN SOLAR UPDATES 4Q/FY17 GUIDANCE TO REFLECT TIMING OF CERTAIN SOLAR PROJECT SALES

* SEES FY 2017 REVENUE $3.33 BILLION TO $3.37 BILLION

* SEES Q4 2017 REVENUE $1.04 BILLION TO $1.08 BILLION

* FOR FULL YEAR 2017, CANADIAN SOLAR NOW EXPECTS ITS TOTAL SOLAR MODULE SHIPMENTS TO BE IN RANGE OF APPROXIMATELY 6.8 GW TO 6.9 GW

* GROSS MARGIN FOR Q4 2017 NOW EXPECTED TO BE IN RANGE OF 16.5% TO 18.5%, VERSUS 10.5% TO 12.5% PREVIOUSLY GUIDED

* CANADIAN SOLAR - SEES SOLAR MODULE SHIPMENT GUIDANCE FOR Q4 OF 2017 TO BE IN RANGE OF ABOUT 1,720 MW TO 1,820 MW

* UPDATED GUIDANCE FOR Q4, FY 2017 IN PART TO REFLECT TIMING OF CERTAIN UTILITY-SCALE SOLAR PROJECT SALES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.