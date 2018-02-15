BRIEF-Canadian Tire Reports Q4 Earnings Per Share Of C$4.10

Feb 15 (Reuters) - Canadian Tire Corporation Ltd:
* CANADIAN TIRE CORPORATION ANNOUNCES STRONG FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS
* CONSOLIDATED RETAIL SALES INCREASED $215.8 MILLION, OR 4.9%, IN Q4
* EXCLUDING PETROLEUM, QTRLY CONSOLIDATED RETAIL SALES WERE UP 4.1% OVER SAME PERIOD LAST YEAR
* CONSOLIDATED REVENUE INCREASED $323.0 MILLION, OR 8.9% IN Q4
* EXCLUDING PETROLEUM, QTRLY CONSOLIDATED REVENUE INCREASED 8.4%
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$3.80, REVENUE VIEW C$3.75 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: