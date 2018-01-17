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January 17, 2018 / 5:00 PM / Updated a day ago

BRIEF-Cannabis Wheaton Announces International Supply Agreement With Aphria

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - Cannabis Wheaton Income Corp:

* CANNABIS WHEATON ANNOUNCES INTERNATIONAL SUPPLY AGREEMENT WITH APHRIA

* CANNABIS WHEATON INCOME - ‍ UNDER TERMS, APHRIA TO SUPPLY NAVISENT WITH UP TO 60,000 KILOGRAMS OF CANNABIS PRODUCTS BETWEEN NOW AND FEB 1, 2022​

* CANNABIS WHEATON INCOME CORP - ‍ AGREEMENT IS TO BE SUPERSEDED BY A DEFINITIVE AGREEMENT TO BE ENTERED INTO BY WHEATON AND APHRIA IMMINENTLY​

* CANNABIS WHEATON INCOME SAYS‍ VIEW INTERNATIONAL SUPPLY AGREEMENT WITH APHRIA AS “AN ACCRETIVE ARRANGEMENT FOR BOTH WHEATON AND APHRIA”​

* CANNABIS WHEATON- ENTERED SUPPLY DEAL, PURSUANT TO DEAL CO WILL PURCHASE CANNABIS, INCLUDING DRIED FLOWER,CANNABIS OIL FROM APHRIA​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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