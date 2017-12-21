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#Regulatory News
December 21, 2017 / 9:06 AM / 5 days ago

BRIEF-Capita Signs Contract With Tfl

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Capita Plc:

* PRESS RELEASE REG-CAPITA PLC: TRANSPORT FOR LONDON CONTRACT AWARD

* SAYS HAS SIGNED CONTRACT WITH TFL FOR PROVISION AND ONGOING MANAGEMENT OF ITS ACCESS AND WIDE AREA NETWORK SERVICES ACROSS ALL TFL SITES

* ‍EXPECTED TO DELIVER SIGNIFICANT SAVINGS OF AT LEAST £33M TO TFL THROUGH EFFICIENCIES AND MODERNISATION OF EQUIPMENT​

* SAYS INITIAL CONTRACT IS VALUED AT APPROXIMATELY £80M WITH AN OPTION TO EXTEND FOR UP TO FIVE FURTHER YEARS Source text for Eikon: Further company coverage:

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