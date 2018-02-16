BRIEF-Capital Power Posts Q4 Adj. Earnings Per Share C$0.24

Feb 16 (Reuters) - Capital Power Corp:
* CAPITAL POWER REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2017 RESULTS
* NET LOSS ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS IN Q4 OF 2017 WAS $10 MILLION, OR BASIC LOSS OF $0.20 PER SHARE
* CAPITAL POWER - DURING Q4 ,TCJA RESULTED IN RE-MEASUREMENT OF U.S. DEFERRED TAX ASSETS & LIABILITIES RESULTING DEFERRED INCOME TAX EXPENSE OF $31 MILLION
* QTRLY REVENUES AND OTHER INCOME $261 MILLION VERSUS $280 MILLION
* EXPECTS ADJUSTED FUNDS FROM OPERATIONS FOR 2018 TO BE ABOVE MID POINT OF GUIDANCE RANGE OF $360 MILLION TO $400 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: