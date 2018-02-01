FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Market Jockey
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Financials
February 1, 2018 / 6:44 AM / a day ago

BRIEF-CapMan FY Operating Profit Up At EUR ‍19.5​ Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - CAPMAN OYJ:

* 2018 ‍GROWTH OBJECTIVE FOR MANAGEMENT COMPANY AND SERVICES BUSINESS IS MORE THAN 10 PER CENT P.A. ON AVERAGE​

* ‍OBJECTIVE FOR RETURN ON EQUITY IS MORE THAN 20 PER CENT P.A. ON AVERAGE.​

* ‍OBJECTIVE FOR NET GEARING, THAT IS RATIO OF NET INTEREST-BEARING DEBT TO EQUITY, IS A MAXIMUM OF 40 PER CENT ON AVERAGE​

* ‍OBJECTIVE IS TO PAY AT LEAST 75 PER CENT OF EARNINGS PER SHARE AS DIVIDEND.​

* ‍CAPMAN EXPECTS FEES FROM SERVICES TO CONTINUE TO GROW AND HAVE AN IMPACT ON RESULTS FROM MANAGEMENT COMPANY AND SERVICES​

* FY GROUP TURNOVER EUR ‍34.8​ MILLION VERSUS EUR 26.7 MILLION YEAR AGO

* FY OPERATING PROFIT EUR ‍19.5​ MILLION VERSUS EUR 18.7 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.