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#Financials
January 25, 2018 / 10:04 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Capstar Financial Holdings Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.28

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Capstar Financial Holdings Inc:

* CAPSTAR FINANCIAL HOLDINGS, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2017 RESULTS

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.28

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.01

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.26 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CAPSTAR - EXPECTS REVALUATION OF NET DEFERRED TAX ASSET POSITION TO RESULT IN ONE-TIME, NON-CASH CHARGE OF ABOUT $3.6 MILLION, OR $0.27/SHARE

* CAPSTAR FINANCIAL HOLDINGS - QTRLY NET INTEREST INCOME AFTER PROVISION FOR LOAN LOSSES $10.5 MILLION VERSUS $10.1 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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