BRIEF-Cardlytics Inc Files For IPO Of Up To $75 Mln

Jan 12 (Reuters) - Cardlytics Inc:
* CARDLYTICS INC FILES FOR IPO OF UP TO $75 MILLION - SEC FILING
* CARDLYTICS INC - BOFA MERRILL LYNCH, J.P. MORGAN, WELLS FARGO SECURITIES, SUNTRUST ROBINSON HUMPHREY AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* CARDLYTICS INC - PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE
* CARDLYTICS INC SAYS IT HAS APPLIED TO LIST ITS COMMON STOCK ON THE NASDAQ UNDER THE SYMBOL “CDLX”
* CARDLYTICS INC SAYS IT HAS APPLIED TO LIST ITS COMMON STOCK ON NASDAQ UNDER THE SYMBOL “CDLX.” Source text: (bit.ly/2CWya01)