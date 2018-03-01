FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
March 1, 2018 / 12:40 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Caredx - Entered Binding Commitment With Perceptive Advisors For Term Loan Of Between $15 Mln And $35 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Caredx Inc:

* CAREDX - ENTERED BINDING COMMITMENT WITH PERCEPTIVE ADVISORS FOR A TERM LOAN OF BETWEEN $15 MILLION AND $35 MILLION

* CAREDX INC - NOTIFIED JGB OF CO’S INTENTION TO PREPAY OUTSTANDING PRINCIPAL BALANCE OF CONVERTIBLE NOTES ISSUED BY CO TO JGB

* CAREDX - PERCEPTIVE ADVISORS TERM LOAN TO HAVE INTEREST RATE OF 10.5%, INTEREST-ONLY PERIOD OF 3 YEARS, MATURITY DATE OF APRIL 2023

* CAREDX INC - UPON REPAYMENT TO JGB, $9.4 MILLION OF CO’S RESTRICTED CASH WILL BECOME AVAILABLE FOR USE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.