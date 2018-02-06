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#Regulatory News
February 6, 2018 / 2:22 PM / in a day

BRIEF-Career Education Says Entered Into Settlement Agreement - SEC Filing

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Career Education Corp:

* CAREER EDUCATION SAYS ENTERED INTO SETTLEMENT AGREEMENT AS OF FEB 2, IN SURRETT, ET AL. V. WESTERN CULINARY INSTITUTE, LTD, CO - SEC FILING

* CAREER EDUCATION - IF ALL SETTLEMENT CLASS MEMBERS RETURNED VALID CLAIM FORMS TOTAL AMOUNT WOULD BE ABOUT $14.0 MILLION

* CAREER EDUCATION CORP - CO‘S LIABILITY PURSUANT TO SETTLEMENT IS ESTIMATED TO BE AT LEAST $2.8 MILLION

* CAREER - AS PER SETTLEMENT TERMS, CO TO PAY SETTLEMENT CLASS MEMBERS WHO COMPLETE, SIGN AND RETURN A CLAIM FORM WITHIN 90 DAYS OF MAILING CLAIM FORM Source text: (bit.ly/2FRCoqy) Further company coverage:

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