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#Regulatory News
January 18, 2018 / 2:47 PM / 2 days ago

BRIEF-Carl Icahn Releases Open Letter To Xerox Shareholders

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Carl Icahn:

* CARL ICAHN RELEASES OPEN LETTER TO XEROX SHAREHOLDERS

* CARL ICAHN SAYS “WE ARE OBVIOUSLY IN FAVOR OF” RENEGOTIATING FUJI XEROX JOINT VENTURE AGREEMENT TO MAKE IT MORE FAVORABLE FOR XEROX‍​

* CARL ICAHN SAYS “WE ARE IN COMPLETE AGREEMENT WITH” DARWIN DEASON’S VIEW THAT XEROX SHOULD IMMEDIATELY DISCLOSE THE JV AGREEMENT WITH FUJI

* CARL ICAHN SAYS IF XEROX‘S “OLD GUARD” DIRECTORS ARE NOT ABLE TO OR UNWILLING TO RENEGOTIATE JV DEAL, THEN THEY MUST BE REPLACED

* CARL ICAHN ON XEROX SAYS "WE FEAR THAT FAILING TO REPLACE JEFF JACOBSON AS CEO COULD INEVITABLY RESULT IN THE LOSS OF OUR ENTIRE INVESTMENT" Source text: (bit.ly/2FROq4e)

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