BRIEF-Carlsberg ‍Q4 revenue below analysts' expectations​

Feb 7 (Reuters) - Carlsberg:
* Q4 REVENUE DKK 13,105 MILLION VERSUS DKK 13,629 MILLION SEEN IN REUTERS POLL
* SAYS MID-SINGLE-DIGIT PERCENTAGE ORGANIC GROWTH IN OPERATING PROFIT
* SAYS A TRANSLATION IMPACT ON OPERATING PROFIT OF AROUND DKK -450M, BASED ON SPOT RATES AS AT 6 FEBRUARY
* SAYS FULL-YEAR 2017 ORGANIC OPERATING PROFIT GROWTH OF 8.4%
* SAYS FULL-YEAR 2017 OPERATING MARGIN +120BP TO 14.4%; IMPROVEMENT IN ALL THREE REGIONS.
* CEO SAYS SUPERVISORY BOARD WILL RECOMMEND AN INCREASE IN DIVIDENDS OF 60% TO DKK 16
* SAYS FULL-YEAR 2017 REPORTED NET PROFIT OF DKK 1,259M Source text for Eikon: Further company coverage: (Copenhagen newsroom)