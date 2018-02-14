FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Financials
February 14, 2018 / 5:14 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Carmila FY Net Rental Income Up 9.6 Pct At 276.7 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - CARMILA SA:

* CARMILA: 2017 ANNUAL RESULTS

* FY ‍GROSS RENTAL INCOME UP +9.2% TO EUR 300.9 MILLION​

* ‍FY RECURRING EARNINGS FOR 2017 EUR 182.9 MILLION​

* ‍EPRA NAV PER SHARE UP +6.3% IN 2017 TO EUR 27.48​

* ‍2018-23 EXTENSION PIPELINE AT DEC 31 ENCOMPASSES 31 PROJECTS REPRESENTING ESTIMATED INVESTMENT OF EUR 1.5 BILLION​

* FY ‍EBITDA FOR 2017 WAS EUR 224.7 MILLION​

* ‍FY NET RENTAL INCOME (NRI) STOOD AT EUR 276.7 MILLION, INCREASE OF +9.6%​

* ‍NET FINANCIAL INCOME (EXPENSE) FOR 2017 WAS EUR -45.3 MILLION​

* ‍VALUATION OF PORTFOLIO, INCLUDING TRANSFER TAXES, WAS EUR 5,806 MILLION AT 31 DECEMBER 2017​

* DIVIDEND OF €1.50 PER SHARE FOR THE 2017 FINANCIAL YEAR WILL BE PROPOSED‍​

* TARGET OF ACHIEVING DOUBLE-DIGIT GROWTH IN RECURRING EARNINGS FOR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.