FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Consumer Goods and Retail
March 1, 2018 / 7:25 AM / a day ago

BRIEF-Carpetright in talks with lenders on difficult trading conditions

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Carpetright Plc:

* ‍TRADING CONDITIONS IN WEEKS SINCE GROUP LAST UPDATED MARKET ON 19 JANUARY 2018 HAVE REMAINED DIFFICULT​

* ‍WHILE TREND IN GROUP’S UK LIKE-FOR-LIKE SALES HAS IMPROVED THROUGH INTERVENING PERIOD, IT REMAINS NEGATIVE​

* ‍TRADING IN REST OF EUROPE HAS ALSO IMPROVED​

* ‍UK LIKE-FOR-LIKE SALES REMAIN BELOW MANAGEMENT EXPECTATIONS​

* ‍GROUP NOW EXPECTS TO REPORT A SMALL UNDERLYING PRE-TAX LOSS FOR YEAR ENDING 28 APRIL 2018​

* ‍PROACTIVELY ENGAGED IN CONSTRUCTIVE DISCUSSIONS WITH ITS BANK LENDERS​

* ‍BANK LENDERS HAVE INDICATED THAT THEY CURRENTLY REMAIN FULLY SUPPORTIVE​

* ‍GROUP IS EXAMINING A RANGE OF OPTIONS TO ACCELERATE TURNAROUND OF BUSINESS AND STRENGTHEN ITS BALANCE SHEET​

* ‍PROCESS REMAINS AT AN EARLY STAGE AND GROUP WILL UPDATE MARKET ON THESE INITIATIVES AS REQUIRED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Elisabeth O’Leary)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.