Dec 20 (Reuters) - Carter Validus Mission Critical Reit Inc :

* CARTER VALIDUS MISSION CRITICAL REIT - SOLD A 14-PROPERTY DATA CENTER PORTFOLIO FOR $750 MILLION TO AFFILIATE OF MAPLETREE INVESTMENTS PTE LTD