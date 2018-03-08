March 8 (Reuters) - Casino:CFO Antoine Giscard d’Estaing and CEO Jean-Charles Naouri tell a news conference:
* CFO SAYS EXPECTS SHARP FALL IN 2018 FINANCIAL EXPENSES IN BRAZIL DUE TO LOWER INTEREST RATES
* CFO SAYS RESTRUCTURING CHARGES IN FRANCE TO FALL IN 2018 AS GROUP NEARING END OF STORES TRANSFORMATON PROGRAMMES
* CEO SAYS AIMS TO OPEN FIRST DELIVERY WAREHOUSE IN FRANCE UNDER OCADO DEAL IN EARLY 2020
* CEO SAYS VIAVAREJO SALE PROCESS UNDER WAY BUT COMPANY IN RECOVERY MODE, VIAVAREJO VALUE CAN STILL IMPROVE
* CEO SAYS AT THIS STAGE LECLERC’S PLAN FOR A HOME DELIVERY SERVICE IN PARIS IS NOT A THREAT TO MONOPRIX STORES MARGIN
* CEO SAYS LECLERC HOME DELIVERY SERVICE FOR PARIS COULD HAVE A 1 PERCENT IMPACT ON MONOPRIX, FRANPRIX REVENUE
* CEO SAYS “COMFORTABLE” WITH MARKET CONSENSUS FOR 2018 GROUP EBIT OF 1.240 BILLION EUROS, SAYS FIGURE REPRESENTS A FLOOR
* CEO SAYS EXPECTS GEANT HYPERMARKETS TO BE PROFITABLE IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Dominique Vidalon)