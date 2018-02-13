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February 13, 2018 / 1:22 PM / a day ago

BRIEF-Catabasis Reports Edasalonexent Preserved Muscle Function And Substantially Slowed Duchenne Muscular Dystrophy Disease Progression

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Catabasis Pharmaceuticals Inc:

* CATABASIS PHARMACEUTICALS REPORTS EDASALONEXENT PRESERVED MUSCLE FUNCTION AND SUBSTANTIALLY SLOWED DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY DISEASE PROGRESSION THROUGH MORE THAN ONE YEAR OF TREATMENT

* CATABASIS - PLANS TO INITIATE SINGLE GLOBAL PHASE 3 TRIAL WITH EDASALONEXENT IN PATIENTS WITH DMD REGARDLESS OF MUTATION TYPE IN FIRST HALF OF 2018

* CATABASIS PHARMACEUTICALS - ‍EDASALONEXENT CONTINUED TO BE WELL TOLERATED WITH NO SAFETY SIGNALS OBSERVED IN TRIAL​

* CATABASIS PHARMACEUTICALS INC - TOP-LINE RESULTS IN SINGLE GLOBAL PHASE 3 TRIAL WITH EDASALONEXENT IN PATIENTS EXPECTED IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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