FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Catella sets up property company Tre Kronor Investment
Sections
Featured
Movie Review: Golmaal Again
Bollywood
Movie Review: Golmaal Again
For some dissidents, party congress means a paid 'vacation'
China
For some dissidents, party congress means a paid 'vacation'
Our best photos from India this week
Photo Focus
Our best photos from India this week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 19, 2017 / 6:16 AM / in 3 days

BRIEF-Catella sets up property company Tre Kronor Investment

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 19 (Reuters) - CATELLA AB:

* CATELLA AB - CATELLA ESTABLISHES THE PROPERTY COMPANY TRE KRONOR INVESTMENT

* ‍IN COOPERATION WITH CATELLA BANK AND ABG SUNDAL COLLIER, CARRIED OUT CAPITAL RAISING OF SEK 355 MILLION AND ARRANGED DEBT FINANCING​

* DURING THE SUMMER TRE KRONOR PROPERTY INVESTMENT AB THROUGH SUBSIDIARY ACQUIRED PORTFOLIO OF 72 PROPERTIES IN SOUTHERN SWEDEN‍​

* ‍AFTER COMPLETION OF ACQUISITION AIM IS TO LIST SHARES ON NASDAQ FIRST NORTH IN STOCKHOLM​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.