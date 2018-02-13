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February 13, 2018 / 2:17 PM / a day ago

BRIEF-Caterpillar Says World Machines Retail Sales Up 34 Pct For 3-Month Ended Jan. 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Caterpillar Inc:

* CATERPILLAR - WORLD MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED JAN 2018 UP 34 PERCENT

* CATERPILLAR - LATIN AMERICA MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED JAN. 2018 UP 49 PERCENT

* CATERPILLAR - ASIA/PACIFIC MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED JAN. 2018 UP 51 PERCENT

* CATERPILLAR - NORTH AMERICA MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED JAN. 2018 UP 23 PERCENT Source text (bit.ly/2ElAbna) Further company coverage:

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