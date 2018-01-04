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BRIEF-Cboe Global Markets Reports Trading Volume For December And Full Year 2017
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January 4, 2018 / 7:09 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Cboe Global Markets Reports Trading Volume For December And Full Year 2017

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Cboe Global Markets Inc:

* CBOE GLOBAL MARKETS REPORTS TRADING VOLUME FOR DECEMBER AND FULL YEAR 2017

* CBOE GLOBAL MARKETS - ADV FOR TRADING IN VIX FUTURES AT CBOE FUTURES EXCHANGE IN 2017 WAS 294,000 CONTRACTS, UP 23 PERCENT

* CBOE AFTER DEC 10 LAUNCH, TOTAL VOLUME IN CBOE BITCOIN FUTURES (XBT) AT CFE WAS 56,092 CONTRACTS FOR 14 DAYS OF TRADING IN DECEMBER

* CBOE EXPECT AVERAGE REVENUE PER CONTRACT FOR Q4 TO BE IN LINE WITH AMOUNTS FOR TWO-MONTHS ENDED NOV. 30

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - DECEMBER 2017 OPTIONS TOTAL VOLUME WAS 136.4 MILLION CONTRACTS, DOWN 12.1 PERCENT FROM NOVEMBER 2017

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - ‍ADV IN CBOE BITCOIN FUTURES FUTURES WAS 4,007 CONTRACTS FOR 14 DAYS OF TRADING IN DECEMBER​

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - DECEMBER 2017 OPTIONS TOTAL AVERAGE DAILY VOLUME WAS 6.8 MILLION CONTRACTS, DOWN 7.7 PERCENT FROM NOVEMBER 2017

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - DECEMBER‍ 2017 TOTAL FUTURES VOLUME WAS 5.8 MILLION CONTRACTS, UP 35.3 PERCENT ​

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - DEC 2017 FUTURES TOTAL AVERAGE DAILY VOLUME WAS 289 THOUSAND CONTRACTS, DOWN 4.3 PERCENT FROM NOVEMBER 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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