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March 8, 2018 / 12:15 PM / in a day

BRIEF-Ceco Environmental Corp Posts Q4 Adj. Loss Per Share $0.05

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Ceco Environmental Corp:

* CECO ENVIRONMENTAL CORP. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS; DISAPPOINTING RESULTS DUE TO CHALLENGING END MARKETS - REFRESHED OPERATING STRATEGY GAINING MOMENTUM IN 2018

* Q4 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.05

* Q4 REVENUE FELL 26.5 PERCENT TO $73.5 MILLION

* ‍BACKLOG AT DECEMBER 31, 2017 WAS $168.9 MILLION AS COMPARED WITH $197.0 MILLION ON DECEMBER 31, 2016​

* ‍BOOKINGS WERE $91.4 MILLION FOR Q4 OF 2017, COMPARED WITH $77.7 MILLION IN PRIOR-YEAR PERIOD​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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