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BRIEF-Ceconomy CEO says believes can recover quickly in Italy
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#Consumer Goods and Retail
December 19, 2017 / 11:42 AM / in a day

BRIEF-Ceconomy CEO says believes can recover quickly in Italy

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Ceconomy Ag:

* CECONOMY CEO SAYS BELIEVES CAN RECOVER VERY QUICKLY IN ITALY AFTER NEW MANAGEMENT INSTALLED

* CECONOMY CEO SAYS AFTER TAKING STAKE IN FNAC DARTY, IS A GREAT POSITION TO LOOK AT FURTHER CONSOLIDATION OPPORTUNITIES IN EUROPE

* CECONOMY CEO SAYS TAKES GERMAN INVESTIGATIONS VERY SERIOUSLY, BELIEVES COMMUNICATION ON DEMERGER WAS IN LINE WITH LAW

* CECONOMY SAYS ANNUAL ACCOUNTS OF MEDIA-SATURN NOT YET FINALISED, DIVIDEND AUTOMATICALLY PAID WHEN FINAL

* CECONOMY SAYS WILL LEAVE RUSSIA AND SWEDEN IF CANNOT TAKE LEADING POSITION THERE Further company coverage: (Reporting by Frankfurt Newsroom)

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