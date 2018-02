BRIEF-CeGeReal FY IFRS Net Profit Up At EUR ‍​62.4 Million

Feb 16 (Reuters) - CEGEREAL SA:

* EPRA NNNAV AT END FY EUR 43.8 VERSUS EUR 40.8 YEAR AGO

* REG-CEGEREAL, THE FRENCH OFFICE REIT - IFRS NET INCOME UP A SHARP 51.2%

* FY IFRS RENTAL INCOME EUR 51.3 MILLION VERSUS EUR 47.2 MILLION YEAR AGO

* FY IFRS NET PROFIT EUR ‍​62.4 MILLION VERSUS EUR 41.3 MILLION YEAR AGO

* ‍SPECIAL DIVIDEND DISTRIBUTION IN 2018: EUR 4.1 PER SHARE​

* ‍TO RECOMMEND PAYING A TOTAL 2017 DIVIDEND OF EUR 4.1 PER SHARE​

* DIVIDEND ‍COMPRISING ORDINARY DIVIDEND OF EUR 2.2 PER SHARE AND SPECIAL DIVIDEND OF EUR 1.9 PER SHARE​